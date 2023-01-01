О НАС Наша компания, основанная в 2002 году, является ведущим поставщиком станков китайских брендов в обрабатывающей промышленности. Компания расположена в Вэньчжоу, где предоставлен широкий ассортимент станков, включая станки с ЧПУ и обычные токарные станки, а также обрабатывающие центры. В нашей компании работают квалифицированные специалисты, которые помогут Вам выбрать подходящее под Ваши требования оборудование. Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов с лучшим соотношением цены и качества, чтобы помочь нашим клиентам добиться выдающихся результатов.

НАШ ШОУРУМ Мы являемся эксклюзивным агентом и дистрибьютором станков высшего класса в Китае. В выставочном зале MOK, площадью в 2500 квадратных метров, расположенном в Вэньчжоу, представлено несколько десятков видов металлообрабатывающего оборудования. Большинство станков подключены к сети и работают. Мы поставляем оборудование на местные заводы, включая послепродажное обслуживание и обучение персонала. Мы постоянно приглашаем зарубежных клиентов сотрудничать с нами для любого необходимого оборудования.

НАША КОМАНДА Наши опытные инженеры по продажам объединяют технические и отраслевые знания, чтобы помочь вам сделать правильный выбор для вашего бизнеса. Поскольку мы постоянно изучаем рынок, мы гарантируем, что предлагаем качественные машины по выгодной цене. Специалисты по обслуживанию MOK обладают высокой квалификацией и соблюдают строгие стандарты качества. Прежде чем отправиться к покупателю, каждый из наших станков контролируется и тщательно тестируется, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим высоким стандартам. Наши технические специалисты также всегда готовы оказать поддержку клиентам во время установки их машин, а также провести обучение операторов и регулярное техническое обслуживание.