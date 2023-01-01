China Top Machinetools
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    • YUNNAN CY Токарные станки

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    TIANSHUI SPARK Горизонтальный Токарный Станок Для Тяжёлых Работ

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    YISHUI Токарный трубонарезной станок

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    SHENYANG Токарные станки с ЧПУ

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    SHENYANG (SYMG) Высокоэффективный Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ

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    SHENYANG ЧПУ Токарно-карусельные станки

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    SHENYANG ЧПУ Фрезерные обрабатывающие центры

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    SHENYANG Горизонтально-расточный станок

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    О НАС

    Наша компания, основанная в 2002 году, является ведущим поставщиком станков китайских брендов в обрабатывающей промышленности. Компания расположена в Вэньчжоу, где предоставлен широкий ассортимент станков, включая станки с ЧПУ и обычные токарные станки, а также обрабатывающие центры. В нашей компании работают квалифицированные специалисты, которые помогут Вам выбрать подходящее под Ваши требования оборудование. Наша миссия состоит в том, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов с лучшим соотношением цены и качества, чтобы помочь нашим клиентам добиться выдающихся результатов.

    НАШ ШОУРУМ

    Мы являемся эксклюзивным агентом и дистрибьютором станков высшего класса в Китае. В выставочном зале MOK, площадью в 2500 квадратных метров, расположенном в Вэньчжоу, представлено несколько десятков видов металлообрабатывающего оборудования. Большинство станков подключены к сети и работают. Мы поставляем оборудование на местные заводы, включая послепродажное обслуживание и обучение персонала. Мы постоянно приглашаем зарубежных клиентов сотрудничать с нами для любого необходимого оборудования.

    НАША КОМАНДА

    Наши опытные инженеры по продажам объединяют технические и отраслевые знания, чтобы помочь вам сделать правильный выбор для вашего бизнеса. Поскольку мы постоянно изучаем рынок, мы гарантируем, что предлагаем качественные машины по выгодной цене. Специалисты по обслуживанию MOK обладают высокой квалификацией и соблюдают строгие стандарты качества. Прежде чем отправиться к покупателю, каждый из наших станков контролируется и тщательно тестируется, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим высоким стандартам. Наши технические специалисты также всегда готовы оказать поддержку клиентам во время установки их машин, а также провести обучение операторов и регулярное техническое обслуживание.

    НАША ПРОДУКЦИЯ

    Ассортимент MOK варьируется от станков с ЧПУ и традиционных технологий обработки, включая токарные станки, фрезерные станки, сверлильные и шлифовальные станки, до высокоточных обрабатывающих центров. Мы поставляем станки различных размеров, от небольших токарных станков до больших портальных фрезерных центров с ЧПУ. Все наши продукты поставляются только ведущими китайскими производителями с долгой историей и качеством, признанным рынком, стремящимися к постоянному внедрению инновации в продукцию.
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    • ООО "Электромеханическое оборудование Wenzhou Maiouke"
    • № 455, ул. Биньхай 12, зона экономического и технологического развития Вэньчжоу, город Вэньчжоу 325024, провинция Чжэцзян, Китай
    • Телефон: +86-577 88131332
    • Электронная почта: sales@mokmachinery.com
    ПРОДУКТЫ
  • Токарные станки
  • Многоцелевой станок
  • Горизонтально-расточные станки
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